Российский телеведущий Иван Ургант назвал ложью информацию о спонсировании ВСУ

Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ в беседе с Daily Storm. Анонимный Telegram-канал опубликовал список из 100 российских бизнесменов, политиков, а так же общественных деятелей, которые якобы оказывают финансовую поддержку украинской армии.
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