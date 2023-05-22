Российский телеведущий Иван Ургант назвал ложью информацию о спонсировании ВСУ

Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ в беседе с Daily Storm. Анонимный Telegram-канал опубликовал список из 100 российских бизнесменов, политиков, а так же общественных деятелей, которые якобы оказывают финансовую поддержку украинской армии.