Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии