Не экономьте: 6 продуктов, замедляющие старение, на которые нельзя жалеть денег

АЛ

Александр Лепаев

для этого правительство и разрешила спекулянтам поднять на рыбу цены. действительно рыбка стала золотая. что бы уменьшить жизнь людям. они всеми силами и способами борются с Русским народом.наши чиновники до какой степени не любят Русских. наверное что там их мало... им мигрант брат товарищ и друг. а Русский это враг и любыми способами его нужно уничтожить.интересно какие национальности и какое положение они занимают в правительстве..и тогда может и придет этому объяснение.почему они так относятся к Русским.