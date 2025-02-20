Не экономьте: 6 продуктов, замедляющие старение, на которые нельзя жалеть денег

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
для этого правительство и разрешила спекулянтам поднять на рыбу цены. действительно рыбка стала золотая. что бы уменьшить жизнь людям. они всеми силами и способами борются с Русским народом.наши чиновники до какой степени не любят Русских. наверное что там их мало... им мигрант брат товарищ и друг. а Русский это враг и любыми способами его нужно уничтожить.интересно какие национальности и какое положение они занимают в правительстве..и тогда может и придет этому объяснение.почему они так относятся к Русским.
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21 час.
Юрий Черепнин
Состав правительства посмотри и станет ясно,кто в доме хозяин?
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20 час.
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