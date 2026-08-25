Сможете угадать? 15 жутко странных вещей, которые нашли люди

Любопытство — двигатель прогресса, а иногда и целых интернет-сообществ. Находчивые пользователи сети перевернули свои кладовки, заглянули в самые дальние углы и подняли пыль на антресолях в поисках чего-то необычного.
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