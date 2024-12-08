Наступление на всех фронтах: новости СВО от 8 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1018-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают развивать успехи на ряде направлений, включая Купянское, Запорожское и Покровское, захватывая стратегически важные опорные пункты и закрепляясь на новых рубежах, несмотря на контратаки противника.
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