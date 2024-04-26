Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева стала экспертом Международного бизнес-форума «Мир возможностей» в ОАЭ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей была заявлена спикером выездного заседания Экспертного совета Госдумы РФ по вопросам образования и молодёжной политики и поделилась флагманским опытом российской столицы в вопросах бизнес-образования и вовлечения молодых людей в предпринимательство.