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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби после двух поражений на старте АПЛ: «Не будем паниковать. «Тоттенхэм» играл лучше «Ньюкасла» 65 минут. Нам просто неповезло»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби высказался о поражении от « Ньюкасла » (0:2) в матче 2-го тура АПЛ.

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