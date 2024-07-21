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Майор Лошкин спас штурмовую группу из окружения противника

Майор Лошкин спас штурмовую группу из окружения противника

Группа под командованием майора Евгения Лошкина получила задание освободить российскую штурмовую группу, которая, продвинувшись далеко вперед, оказалась в тылу противника, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.

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