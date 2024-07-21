Майор Лошкин спас штурмовую группу из окружения противника

Группа под командованием майора Евгения Лошкина получила задание освободить российскую штурмовую группу, которая, продвинувшись далеко вперед, оказалась в тылу противника, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.
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