Почему Гинцбург не носит маску, — а вы обязаны

Еще в конце 2020 года официальный разработчик «Спутник V», лицо современной коронавирусной кампании академик Гинцбург весьма убедительно разъяснил, почему он старается, вопреки всем официальным требованиям, не носить маску в общественных местах.
Еще в конце 2020 года официальный разработчик «Спутник V», лицо современной коронавирусной кампании академик Гинцбург весьма убедительно разъяснил, почему он старается, вопреки всем официальным требованиям, не носить маску в общественных местах.
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