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97% граждан Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

97% граждан Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что почти все граждане страны, принявшие участие в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России.

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