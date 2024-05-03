🤩 На плато Ай-Петри запустили экстремальный аттракцион «Мосты» Он расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря.
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🤩 На плато Ай-Петри запустили экстремальный аттракцион «Мосты» Он расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря.