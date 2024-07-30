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Центр «Фобос»: вспышка на Солнце грозит сильной магнитной бурей

Центр «Фобос»: вспышка на Солнце грозит сильной магнитной бурей

Сильнейшая за июль вспышка на Солнце способная вызвать магнитную бурю на Земле.Подробности появились на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

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