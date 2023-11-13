Израиль признал, что часть участников фестиваля были убиты ЦАХАЛом, а не ХАМАС

Израильские военные получили приказ обстреливать израильские дома и даже свои собственные базы, когда 7 октября они были разгромлены боевиками ХАМАСа.
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