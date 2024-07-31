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Глава МИД Пинто: Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу

Глава МИД Пинто: Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) руководитель министерства иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

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