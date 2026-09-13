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FiNE NEWS

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Ford отзывает более 220 тысяч пикапов F-150 из-за риска отсоединения топливного бака

Компания Ford инициировала масштабный отзыв 223 472 пикапов F-150, выпущенных в период с 2023 по 2027 год, на территории США.

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