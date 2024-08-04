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«Как начался 2024-й… » «Ред Булл», проигравший 4 Гран-при подряд, выложил фото после дубля в Бахрейне

«Как начался 2024-й… » «Ред Булл», проигравший 4 Гран-при подряд, выложил фото после дубля в Бахрейне

Чемпионы «Формулы-1» опубликовали фото Макса Ферстаппена и Серхио Переса после дубля на первом этапе сезона в Бахрейне.

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