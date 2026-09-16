Как меняется рынок и что помогает брендам сохранять связь с аудиторией, расскажут эксперты на НРФ Регионы

18 сентября в Екатеринбурге на площадке «Синара Центр» пройдет НРФ Регионы.В главном зале форума специалисты отрасли обсудят основные изменения на региональном рекламном рынке, определят ориентиры для его дальнейшего развития и разберут, как меняется работа брендов с аудиторией.
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