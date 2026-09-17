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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о «Спартаке»: «Без Барко игра сероватая – команде сложнее, без их химии нет привычного Маркиньоса. Даку обязательно «прорвет», он полезен, создает себе моменты»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил влияние на игру команды  Эсекиэля Барко и форму новичка команды Мирлинда Даку .

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