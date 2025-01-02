Поддержка Маска не поможет АдГ победить на выборах в бундестаг — мнение

Открытая поддержка ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» со стороны американского миллиардера Илоном Маском не изменит расстановку сил перед выборами в бундестаг, 2 января заявил управляющий директор института изучения общественного мнения Infratest Роланд Абольд в интервью газете Tagesspiegel.
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