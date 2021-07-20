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Почему в СССР мужчины почти не косили от армии, а сегодня наоборот – почти все косят? Спросил деда и получил три четких ответа

Почему в СССР мужчины почти не косили от армии, а сегодня наоборот – почти все косят? Спросил деда и получил три четких ответа

Привет друг! Сегодня, я хотел бы рассказать тебе такое, что точно не скажут в сегодняшних учебниках по истории.

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Дмитрий Gold
Да, мы служили, о пенсии не думали, год за два обещали, а потом забыли и три года из стажа вычеркнули, какое уважение к службе будет.
BaTaNya BaTaNya
Кто и когда вам год за два обещал?
Виктор Муравьев
Во время моей молодости про никудышних говорили, что "он даже в армии не служил - чего с него взять!"
Игорь
Кто получал вердикт не годен относились с сочувствием и жалели.
BaTaNya BaTaNya
Странная формулировка: три ответа.
Алла Дубинина
Фильм про Максима Перепелицу как раз о том - в армию попасть надо было еще заслужить.
Владимир Смирнов
Тогда Россия была НАША страна! А сейчас мы в ней ЖИВЕМ, но она НЕ НАША!!! Отсюда и все другие проблемы...

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