Почему в СССР мужчины почти не косили от армии, а сегодня наоборот – почти все косят? Спросил деда и получил три четких ответа

ЮлияВоенное делоПочему в СССР мужчины почти не косили от армии, а сегодня наоборот – почти все косят? Спросил деда и получил три четких ответаПривет друг! Сегодня, я хотел бы рассказать тебе такое, что точно не скажут в сегодняшних учебниках по истории.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий GoldДа, мы служили, о пенсии не думали, год за два обещали, а потом забыли и три года из стажа вычеркнули, какое уважение к службе будет.BaTaNya BaTaNyaКто и когда вам год за два обещал?Виктор МуравьевВо время моей молодости про никудышних говорили, что "он даже в армии не служил - чего с него взять!"ИгорьКто получал вердикт не годен относились с сочувствием и жалели.BaTaNya BaTaNyaСтранная формулировка: три ответа.Алла ДубининаФильм про Максима Перепелицу как раз о том - в армию попасть надо было еще заслужить.Владимир СмирновТогда Россия была НАША страна! А сейчас мы в ней ЖИВЕМ, но она НЕ НАША!!! Отсюда и все другие проблемы...Комментировать
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