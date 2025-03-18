NYT: в Киеве опасаются, что Трамп согласится на контроль РФ над портом в Одессе

Киевские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится на переход определенных «территорий Украины», в частности порта в Одессе, под контроль России, сообщает The New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского.
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