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NYT: в Киеве опасаются, что Трамп согласится на контроль РФ над портом в Одессе

NYT: в Киеве опасаются, что Трамп согласится на контроль РФ над портом в Одессе

Киевские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится на переход определенных «территорий Украины», в частности порта в Одессе, под контроль России, сообщает The New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского.

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