Вчерашние щи

Любовь ко вчерашним щам явление нынче редкое. Этот изыск доступен только старожилам, предпочитающим тихую роскошь в стиле old mоnеу (выражение old money буквально переводится на русский как "старые деньги" и обозначает класс людей, которые обладают наследственным богатством, передаваемым от поколения к поколению - например, семейство Рокфеллеров или семья английского короля - прим.