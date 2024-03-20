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Вчерашние щи

Вчерашние щи

Любовь ко вчерашним щам явление нынче редкое. Этот изыск доступен только старожилам, предпочитающим тихую роскошь в стиле old mоnеу (выражение old money буквально переводится на русский как "старые деньги"  и  обозначает  класс  людей,  которые  обладают наследственным  богатством,  передаваемым  от  поколения  к поколению  -  например, семейство Рокфеллеров или семья английского короля - прим.

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