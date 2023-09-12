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Ронни 2К: «Создание электронной версии Вембаньямы перед его первым сезоном не стало большой проблемой»

Промоутер популярного баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2K рассказал, трудно ли было создать электронную версию 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы, который при росте 222 сантиметра обладает уникальным набором навыков.

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