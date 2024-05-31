ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Партия «Единая Россия» выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.