ЕР выдвинула Абрамченко на праймериз в Ростовской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Партия «Единая Россия» выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на предварительное электронное голосование для участия в довыборах в Государственную Думу, соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.
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