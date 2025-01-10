«Сын, трое внуков и пятеро правнуков…» Как складываются жизни потомков актера Александра Ширвиндта?

Оглавление Рождение сына Михаила А что в личной жизни Ширвиндта-младшего? Новая любовь и второй брак Показать ещё Здравствуйте! Яндекс-картинки В 2024 году на 90-м году жизни не стало прославленного актера Александра Ширвиндта.