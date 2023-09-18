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Даниэль Кормье: «Грассо выиграла пятый раунд. Но 10-8 – одна из худших оценочных карт, что я видел»

Даниэль Кормье: «Грассо выиграла пятый раунд. Но 10-8 – одна из худших оценочных карт, что я видел»

«Пятый раунд – это тот момент, когда все вышло из-под контроля. От этого дерьма можно сойти с ума. Судья Белл отдал пятый раунд Грассо.

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