Дмитрий Родионов 5 июня 2024 г., 8:13 Почему даже местные «ждуны» передумали и теперь с нетерпением ожидают возвращения России Даже «ждуны» в Херсоне начали ненавидеть киевские власти, уверен сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.