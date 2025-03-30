Телезвезда рассказал о работе уборщиком за собаками

Участник британских телешоу, теле- и радиоведущий Брайан Даулинг рассказал о своей первой работе. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он признался, что в детстве убирал за собаками.
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