Русская весна
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Русская весна

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Киев может заблокировать уклонистам доступ к банковским картам — СМИ (ФОТО)

Киев может заблокировать уклонистам доступ к банковским картам — СМИ (ФОТО)

На Украине уклонистам могут заблокировать доступ к банковским картам, сообщают СМИ. Если человек добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК, то работники военкомата обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Фабрика смерти работает со всё большим размахом....,всё более изощеренннее...
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5 час.

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