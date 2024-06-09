Киев может заблокировать уклонистам доступ к банковским картам — СМИ (ФОТО)

На Украине уклонистам могут заблокировать доступ к банковским картам, сообщают СМИ. Если человек добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК, то работники военкомата обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо.
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