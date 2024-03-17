Захарова ответила на предложение Макрона о прекращении огня на Украине

Франции следовало бы прекратить поставки вооружений Киеву. Так на призыв французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине во время Олимпиады ответила представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.
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