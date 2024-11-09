Узница золотой клетки: кто такая Салтанат Нукенова, которая 8 раз пыталась сбежать от мужа, но стала его жертвой

В ночь на 9 ноября 2023-го бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев жестоко избил Салтанат Нукенову.
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