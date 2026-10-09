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Газета.ру

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Россияне за неделю до ЧМ по спортивной гимнастике остаются без виз Нидерландов

Россияне за неделю до ЧМ по спортивной гимнастике остаются без виз Нидерландов

Российские спортсмены пока не получили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает Telegram-канал Федерации гимнастики России.

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