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Новые штрафы для владельцев участков в СНТ: что важно знать собственникам

Новые штрафы для владельцев участков в СНТ: что важно знать собственникам

В последние годы законодательство в сфере садоводства и землепользования активно меняется, и вместе с ним растёт перечень оснований для привлечения собственников к административной ответственности.

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