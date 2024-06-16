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Русская весна

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«Лживая западня»: В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии

«Лживая западня»: В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал итоговое коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине попыткой коллективного Запада навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений.

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