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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ГЭС на Катуни и поезда в Китай. Как изменится энергетика и экономика Горного Алтая

ГЭС на Катуни и поезда в Китай. Как изменится энергетика и экономика Горного Алтая

Несмотря на то, что жителям РА обещают дешевое электричество и тысячи рабочих мест, не все из них довольны проектами – переживают за экологию региона Тему строительства на притоках Оби Катунской и Чемальской ГЭС спустя десятилетия вновь обсуждают в Республике Алтай.

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