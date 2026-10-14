ГЭС на Катуни и поезда в Китай. Как изменится энергетика и экономика Горного Алтая

Несмотря на то, что жителям РА обещают дешевое электричество и тысячи рабочих мест, не все из них довольны проектами – переживают за экологию региона Тему строительства на притоках Оби Катунской и Чемальской ГЭС спустя десятилетия вновь обсуждают в Республике Алтай.