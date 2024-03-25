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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серохвостов о 6-м месте в спринте: «Я ожидал большего, но, видимо, сейчас это мой максимум, буду от этого отталкиваться»

Серохвостов занял в гонке шестое место, победил Карим Халили.  «У нас «ноги» с Каримом плюс‑минус одинаковые, просто я стрелял дольше.

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