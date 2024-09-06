Иван Ургант поделился редким фото дочери с бабушкой с одинаковыми улыбками

Актер и ведущий Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант в день ее рождения. Телеведущий, который много лет работает на телевидении и родился в известной семье, в последние два года стал реже появляться на экранах и предпочитает проводить время с близкими.
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