Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Как кто, Гусев конечно....Ирина Боброва: Ка...
  • Анатолий Страшко
    Кто выдвигал эту про....ь на награду? Его тоже надо наградить. Нарами. Статья найдётся.Ирина Боброва: Ка...
  • Анатолий Страшко
    Я хорошо помню наших комсомольцев в смутные годы при Боре Алкаше. Всех этих ходорковских, тимошенок, рыжих и лысых то...Ирина Боброва: Ка...

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны.  Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх