Российская Федерация вычислит, кто с украинской стороны нанес в субботу удар по городу Белгороду. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник.
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