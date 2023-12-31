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Посол Мирошник: РФ вычислит, кто с украинской стороны нанес удар по Белгороду

Посол Мирошник: РФ вычислит, кто с украинской стороны нанес удар по Белгороду

Российская Федерация вычислит, кто с украинской стороны нанес в субботу удар по городу Белгороду. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник.

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