В Днепропетровске взрывы повредили промышленное предприятие

В Днепропетровске произошли взрывы, которые повредили промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
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