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В Таджикистане в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок

В Таджикистане в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок

В одном из сёл Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

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