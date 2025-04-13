В Таджикистане в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок

В одном из сёл Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.