Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанцы свалили всё на армян: история с угрозами зарезать главреда российского СМИ получила неожиданный поворот

Азербайджанцы свалили всё на армян: история с угрозами зарезать главреда российского СМИ получила неожиданный поворот

БлокнотРУ Накануне «Блокнот» рассказывал, что главный редактор издания «Регнум» и член СПЧ при президенте России Марина Ахмедова начала получать угрозы после того, как призвала власти проверить азербайджанские диаспоры на соблюдение закона.

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