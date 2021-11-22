Расписание трансляций Чемпионата Великобритании 2021

﻿﻿23 ноября — 5 декабря, UK Championship 2021 по снукеру, Barbican Centre, Йорк, Англия Победитель предыдущего турнира: Нил Робертсон UK Championship Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2021 Турнирная таблица, результаты Чемпионата Великобритании 2021 Голосование: Чемпионат Великобритании 2021 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира UK Championship 2021 по снукеру 23 ноября Первый день — первый раунд Прямые трансляции начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:30 мск [свернуть] 24 ноября Второй день — первый раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:30 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:30 мск [свернуть] 25 ноября Третий день — первый раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:30 мск начало трансляции 17:30 мск начало трансляции 22:30 мск [свернуть] 26 ноября Четвёртый день Прямые трансляции [свернуть] 27 ноября Пятый день Прямые трансляции [свернуть] 28 ноября Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 29 ноября Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] 30 ноября Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] 1 декабря Восьмой день Прямые трансляции [свернуть] 2 декабря Девятый день Прямые трансляции [свернуть] 3 декабря Десятый день Прямые трансляции [свернуть] 4 декабря Одинадцатый день Прямые трансляции [свернуть] 5 декабря Двенадцатый день Прямые трансляции [свернуть] Поделиться с друзьями:.