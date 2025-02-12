Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому

МП

Михаил Пантюхин

Хочется сказать парламентарию, что он делает какое-то благо, но одно упускать! Русский язык как они не знали , так и не будут знать, и учить не будут, тем более ассимилироваться! Второе, "основы законодательства" - они законодательства своих стран не знают, у них в кишлаках "закон" один - кто сильнее и богаче, тот "в законе" , а остальные как ишаки на привязи! А история России, это вообще фантастика, тем более с точки зрения "дружественных" стран ср.азии мы русские в их учебниках описаны как "АККУПАНТЫ", которые не выводили их долбанутых из средневековья, давая им причём бесплатно технологии, просвещение, медицину , заводы и фабрики и много ещё чего, за это эти ржавые уже нас русских "отблагодарили" - грабёж, насилие, убийство в 90-е! Вот пусть скажет дорогой товарищ Слуцкий, они сами себя за 30 лет независимости опустились до времен "аккупации русскими" в 1920 года. И что Слуцкий хочет от них? Знаний? От них можно рассчитывать только на то, что Россия будет кровоточить от их звероподобных преступлений по всем тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.