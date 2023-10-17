Деградация эмпатии

Да, есть такое, особенно стало заметно во множестве комментариев под двумя моими статьями об Израиле — столько борцов за независимость Палестины абсолютно любыми методами нарисовалось , что изумление моё ипело-кипело и решило выплеснуться через край.
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