Восьмилетний ребенок ушел играть на площадку и пропал в Бурятии

t.me/mvd_03 Восьмилетний Павел Чубаров ушел днем 16 апреля играть на детскую площадку в Бичуринском районе Бурятии и до сих пор не вернулся, ведется его розыск, сообщила региональная полиция в своем Telegram-канале.
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