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  • Владимир
    Ну, очень всё это так интересно....Британка бросила ...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    с дуру на фотку глянул, чуть не стошнило!!Британка бросила ...
  • Antanas
    МИР в котором всё продаётся и покупается катится с горы как лавина.Его не удержать.Пропасть.Британка бросила ...

Подборка интересных фотографий 1990 -х

Подборка интересных фотографий 1990 -х

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время.

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