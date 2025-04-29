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Милле и Йеспер Лоренцен и не предполагали, что так увлекутся садоводством Вместо ожидаемого газона на их участке появилась оранжерея и высокие грядки, а заодно и куча планов на будущее

﻿﻿Карты Милле Лоренцен никогда не думала, что будет серьезно относиться к садоводству. По счастливой случайности они с мужем купили большой соседний участок, поскольку во дворе у них больше не было места для детей и собаки.

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