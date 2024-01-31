Болезни южноамериканских динозавров связали с их характером и образом жизни

В свежем исследовании, которое опубликовал журнал BMC Ecology & Evolution, специалисты с помощью компьютерной томографии и гистологического анализа изучили фрагменты скелетов трех видов тероподов — Aucasaurus garridoi, Elemgasem nubilus и Quilmesaurus curriei.
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