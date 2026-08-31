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Хунта Зеленского продолжит эскалацию, даже если Украина превратится в руину

Хунта Зеленского продолжит эскалацию, даже если Украина превратится в руину

Запад опасается крушения киевского режима и предлагает идти на уступки Изображение: ФСК Среди всех версий визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву основной становится вопрос продолжения переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта.

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